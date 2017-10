Life is Strange: Before the Storm - Teaser-Trailer zum Episoden-Adventure veröffentlicht

Zwar ist der Termin für die zweite Staffel des Prequels Life is Strange: Before the Storm bisher nicht bekanntgegeben worden, dafür bekommen Fans der Serie nun aber einen frischen Teaser-Trailer spendiert.

Bislang ist unklar, wann die zweite Episode zu dem Prequel Life is Strange: Before the Storm erscheinen wird. Bisher warten Fans gebannt auf eine Reaktion der Verantwortlichen und müssen sich ansonsten wohl oder übel in Geduld üben.

Teaser-Trailer zum Episoden-Adventure veröffentlicht

Dafür ist heute allerdings ein Teaser-Video zu der zweiten Episode veröffentlicht worden, das wir für euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden haben. Die lange Version des Teasers soll am morgigen Freitag veröffentlicht werden.

"Die neue Freundschaft gibt den beiden Mädchen Stärke und Zuversicht, ihre inneren Dämonen zu besiegen", so die Verantwortlichen.

Life is Strange: Before the Storm

Life is Strange: Before the Storm spielt in Arcadia Bay, drei Jahre vor den Ereignissen des ersten Spiels der Reihe. Spieler schlüpfen in die Rolle der rebellischen sechzehnjährigen Chloe Price, die unerwartete Freundschaft mit Rachel Amber, einem schönen, beliebten und zum Erfolg bestimmten Mädchen schließt. Als Rachels Welt durch ein Familiengeheimnis auf den Kopf gestellt wird, schließen die beiden Teenager eine Allianz, um ihre Dämonen zu besiegen.

