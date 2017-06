Life is Strange: Before the Storm - Stark erhöhte Systemanforderungen enthüllt

Entwickler Deck Nine hat die Systemanforderungen zu Life is Strange: Before the Storm bekannt gegeben. Diese Hardware-Voraussetzungen müsst ihr erfüllen.

Wer sich auf Life is Strange: Before the Storm freut, muss als PC-Spieler natürlich auch die entsprechende Hardware vorweisen. Nun hat Entwickler Deck Nine die im Vergleich zum Original stark erhöhten Systemanforderungen vorgestellt.

Verpflichtend ist beispielsweise der Besitz von Windows 7, zuvor reichte auch noch Windows Vista. Anstatt der bisherigen 2GB RAM werden jetzt bis zu 6GB auf höchster Grafikstufe erwartet.

Höhere Anforderungen an PC-Spieler

Auch die Grafikkarten-Anforderungen sind stark erhöht: War zuvor ein Modell mit 512MB VRAM mindestens nötig, muss jetzt ein Modell mit mindestens 2GB her.

Die vollständigen Hardwarevoraussetzungen zu Life is Strange: Before the Storm findet ihr unten.

Minimale Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Windows 7 oder höher (64-bit System benötigt)

Prozessor: Intel Core i3-2100 (3.1GHz) oder AMD Phenom X4 945 (3.0GHz)

Arbeitsspeicher: 3 GB RAM

Grafik: AMD Radeon R7 250 (2GB) oder NVIDIA Geforce GTX 650 (2GB)

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 14 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlene Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Windows 10 (64-bit System benötigt)

Prozessor: Intel Core i3-6100 (3.7GHz) oder AMD Athlon X4 845 (3.5GHz)

Arbeitsspeicher: 6 GB RAM

Grafik: AMD Radeon RX 460 (4GB) oder NVIDIA Geforce 1050 (4GB)

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 14 GB verfügbarer Speicherplatz

