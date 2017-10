Life is Strange: Before the Storm - Release-Termin und Trailer zur zweiten Episode veröffentlicht

Publisher Square Enix hat jetzt den offiziellen Release-Termin der zweiten Episode "Brave New World" zu Life is Strange: Before the Storm bekannt gegeben. Außerdem ist ein entsprechender Trailer veröffentlicht worden, der die neuen Umgebungen und Charaktere sowie einige liebgewonnenen Charaktere der Serie zeigt.

Innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung hat Publisher Square Enix bekanntgegeben, dass die zweite Episode "Brave News World" zu Life is Strange: Before the Storm ab dem 19. Oktober für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One zur Verfügung stehen wird. Den entsprechenden Trailer findet ihr wie gewohnt unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

"Der zugehörige neue Trailer zeigt nicht nur neue Umgebungen und Charaktere, sondern auch einige liebgewonnene Charaktere der Serie. Während die Familienidylle von Chloe und Rachel weiter zerbröckelt, blüht ihre Freundschaft auf. Die beiden sprechen darüber, gemeinsam abzuhauen und alles hinter sich zu lassen. Doch bevor sie sich auf den Weg machen, will Chloe noch etwas für Frank Bowers erledigen. Dadurch bringt sie sich in Gefahr und entdeckt die hässlichere Seite ihrer Heimatstadt Arcadia Bay …"

Auf unserer umfangreichen Themenseite rund um Life is Strange findet ihr alle News, Artikel und Videos zu dem Episoden-Adventure.

Life is Strange: Before the Storm

Life is Strange: Before the Storm spielt in Arcadia Bay, drei Jahre vor den Ereignissen des ersten Spiels der Reihe. Spieler schlüpfen in die Rolle der rebellischen sechzehnjährigen Chloe Price, die unerwartete Freundschaft mit Rachel Amber, einem schönen, beliebten und zum Erfolg bestimmten Mädchen schließt. Als Rachels Welt durch ein Familiengeheimnis auf den Kopf gestellt wird, schließen die beiden Teenager eine Allianz, um ihre Dämonen zu besiegen.

