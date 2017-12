Life is Strange: Before the Storm - Release-Termin und Teaser-Trailer zu Episode 3

Die dritte Episode zu Life is Strange: Before the Storm hört auf den Namen "Hall is Empty" und hat neben einem Teaser-Trailer nun auch den offiziellen Release-Termin spendiert bekommen. Sonderlich lange müssen sich Fans der Serie nicht mehr gedulden.

Wir haben bereits am gestrigen Tag über Life is Strange: Before the Storm berichtet. Die dritte und letzte Episode zu dem Prequel soll laut Publisher Square Enix noch in diesem Jahr erscheinen.

Mittlerweile ist bestätigt worden, dass die dritte Episode den Namen "Hell is Empty" tragen und am 20. Dezember 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen wird. Weiterhin haben die Verantwortlichen einen Teaser-Trailer veröffentlicht, den ihr unterhalb dieser Zeilen eingebunden vorfindet. Den kompletten Trailer werden wir am morgigen Tag zu Gesicht bekommen.

Worum geht es in Before the Storm?

Life is Strange: Before the Storm spielt in Arcadia Bay, drei Jahre vor den Ereignissen des ersten Spiels der Reihe. Spieler schlüpfen in die Rolle der rebellischen sechzehnjährigen Chloe Price, die unerwartete Freundschaft mit Rachel Amber, einem schönen, beliebten und zum Erfolg bestimmten Mädchen schließt. Als Rachels Welt durch ein Familiengeheimnis auf den Kopf gestellt wird, schließen die beiden Teenager eine Allianz, um ihre Dämonen zu besiegen.

Infos zu Life is Strange: Before the Storm

