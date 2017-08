Life is Strange: Before the Storm - Indie-Band Daughter ist für den Soundtrack zuständig

Die Verantwortlichen hinter Life is Strange: Before the Storm möchten offensichtlich nichts dem Zufall überlassen, weshalb für den Soundtrack des Prequels die britische Indie-Band Daughter verpflichtet worden ist.

Ich bin sicherlich nicht die einzige Person, die sich den Soundtrack von Life is Strange mehr als nur ein paar Mal angehört hat. Schließlich passten die unterschiedlichen Songs perfekt zu den jeweiligen Momenten im Spiel und trugen wesentlich zu dem Erfolg des Episoden-Adventures bei.

Auch in Life is Strange: Before the Storm, dem Prequel des ersten Teils, möchten die Entwickler mit passenden Songs und Musikstücken arbeiten, um bestimmte Szenen stimmungsvoll musikalisch zu untermalen. Nun hat Entwickler Deck Nine, der für das Prequel zuständig ist, auf der offiziellen Webseite bekannt gegeben, dass man für diese Aufgabe die britische Indie-Band Daughter verpflichtet hat. Schon der Ankündigungstrailer im Rahmen der hinter uns liegenden E3 war mit dem Song "Numbers" von Daughter unterlegt, um direkt zum Start für die richtige Stimmung zu sorgen.

Änlich wie beim ersten Teil hat die Band den gesamten Score geschrieben, der außerdem als eigenes Album unter dem Titel "Music from Before the Storm" veröffentlicht wird. In die einzelnen Songs wurde laut der Verantwortlichen eine Menge Energie und Zeit investiert, um Musik zu erschaffen, die innerhalb aber auch außerhalb des Spiels genossen werden kann.

Weiterhin wird der Soundtrack von Life is Strange: Before the Storm aber auch durch diverse lizensierte Songs unterschiedlicher Küstler erweitert, wozu auch zwei lizensierte Tracks von Daughter gehören. Erscheinen wird das Album am 01. September, also einen Tag nach dem Release der ersten Episode von "Before the Storm".

Am morgigen Tag soll zudem ein Entwickler-Video erscheinen, das die Entstehung des Soundtracks durch Daughter behandelt. Einen kurzen Teaser-Trailer dazu findet ihr unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

