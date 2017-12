Life is Strange: Before the Storm - Episode 3 erscheint früher als geplant

Square Enix hat angekündigt, dass die dritte Episode von Life is Strange: Before the Storm früher erscheint als ursprünglich geplant. Der Release soll nun bereits am Dienstag erfolgen.

Eigentlich sollte die dritte Episode von Life is Strange: Before the Storm erst am Mittwoch erscheinen, nun wird der Release vorverlegt. Square Enix hat bekannt gegeben, dass die letzte Episode früher erscheint als ursprünglich geplant.

In einer früheren Ankündigung war noch vom 20. Dezember als Releasetermin die Rede, man habe sich jedoch für einen global erfolgenden, gleichzeitigen Launch entschieden.

Life is Strange Erscheint für iOS und Android

Dritte Episode erscheint gleichzeitig und früher

Episode 3 von Before the Storm erscheint deshalb bereits am 19. Dezember um 18 Uhr deutscher Zeit gleichzeitig auf PlayStation 4, Xbox One und PC. Frühere Episoden und Teile von Life is Strange erschienen teilweise mit mehreren Stunden oder sogar Tagen Abstand in einzelnen Ländern oder Plattformen.

Den Trailer zur dritten und letzten Episode könnt ihr euch hier anschauen:

Life is Strange: Before the Storm Release-Termin und Teaser-Trailer zu Episode 3