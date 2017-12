Life is Strange: Before the Storm - Dritte Episode kommt noch im Dezember

Die dritte und letzte Episode zu dem Prequel Life is Strange: Before the Storm wird aller Wahrscheinlichkeit noch im Dezember erscheinen und die dreiteilige Staffel beenden.

Die Zeichen stehen gut, dass wir noch im Dezember die dritte Episode zu dem Prequel Life is Strange: Before the Storm spielen können. Auf Twitter hat der verantwortliche Publisher Square Enix mitgeteilt: "Before the Storm: Episode 3 coming soon."

Aus der näheren Vergangenheit wissen wir, dass die nächste Episode entsprechend in der darauffolgenden Woche erscheinen wird. Mit hoher Wahrscheinlichkeit könnt ihr bereits am 14. Dezember loslegen.

Before the Storm: Episode 3 coming soon. pic.twitter.com/cypJ5oNYu3 — Life is Strange (@LifeIsStrange) 4. Dezember 2017

Bislang gibt es keine Details zu der dritten Episode, außer dass es sich dabei um den Abschluss der Prequel-Staffel handelt. Dann soll lediglich eine einzelne Folge erscheinen, die als Bonus-Episode mit Max zu verstehen ist und den Übergang zu der originalen Staffel herstellen soll.

Unklar ist, ob wir Max in einem Life is Strange 2, das wieder von dem ursprünglichen französischen Entwickler Dontnod Entertainment stammen wird, zu Gesicht bekommen werden oder es erst einmal das letzte Mal gewesen ist.

Seitenauswahl

Infos zu Life is Strange: Before the Storm

Life is Strange: Before the Storm - Trailer zur Deluxe Edition veröffentlicht Life is Strange-Fans müssen sich nicht mit der Standard-Version von Life is Strange: Before the Storm zufrieden geben, sondern können zu der frisch angekündigten Deluxe Edition greifen, die ...