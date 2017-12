Life is Strange: Before the Storm - Dritte Episode erscheint heute

Life is Strange: Before the Storm

Ab heute um 18 Uhr steht die dritte und finale Episode zu Life is Strange: Before the Storm zum Download für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One bereit. Publisher Square Enix hat nun innerhalb einer offiziellen Pressemitteilung bekanntgegeben, dass die dritte und finale Episode von Life is Strange: Before the Storm mit dem Titel "Hell is empty" ab heute für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erhältlich ist. Zum ersten Mal können sich Spieler über eine weltweite gleichzeitige Veröffentlichung auf den genannten Plattformen freuen. Heute ab 18 Uhr steht die Episode zum Download bereit. Life is Strange: Before the Storm Warum es nur 3 Episoden geben wird "In "Hell is empty" rasen die Ereignisse einem dramatischen Finale entgegen. Und Chloe versucht dennoch, die Kontrolle zu behalten. Während ihre Freundschaft mit Rachel Amber neue, emotionale Höhen erreicht, entdeckt Chloe Geheimnisse, die ihr schließlich einige der schwersten Entscheidungen ihres Lebens abverlangen ..." "Mit der Veröffentlichung von Episode 3 endet die Geschichte von Rachel und Chloe. Aber genau wie die Fans wollen auch wir nicht, dass die Geschichte jemals vorbei ist", sagt Jeff Litchford, Vizepräsident von Deck Nine Games. "Wir haben uns große Mühe gegeben, uns mit persönlichen Themen zu befassen, und haben Emotionen erforscht, die noch nie zuvor in Spielen behandelt wurden. Ich bin unglaublich stolz auf das Team bei Deck Nine und auf das, was wir abgeliefert haben. Ich fühle tiefe Demut angesichts der positiven Reaktionen der Fans." Worum geht es in Before the Storm? Life is Strange: Before the Storm spielt in Arcadia Bay, drei Jahre vor den Ereignissen des ersten Spiels der Reihe. Spieler schlüpfen in die Rolle der rebellischen sechzehnjährigen Chloe Price, die unerwartete Freundschaft mit Rachel Amber, einem schönen, beliebten und zum Erfolg bestimmten Mädchen schließt. Als Rachels Welt durch ein Familiengeheimnis auf den Kopf gestellt wird, schließen die beiden Teenager eine Allianz, um ihre Dämonen zu besiegen. Life is Strange: Before the Storm Trailer zur finalen Episode

