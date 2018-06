Life is Strange 2 - Offiziell angekündigt, kommt noch dieses Jahr!

Square Enix hat Life is Strange 2 formal offiziell angekündigt. Der Release erfolgt noch in diesem September. Mehr Informationen sollen im August bekanntgegeben werden.

Die Entwicklung war zwar schon seit längerer Zeit bekannt, jetzt ist es aber auch auf formaler Ebene offiziell: Square Enix hat endlich Life is Strange 2 angekündigt.

Es handelt sich um den Nachfolger zum bereits von Spielern und Kritikern gelobten Life is Strange, das 2015 veröffentlicht wurde. Life is Strange 2 soll auf dieselbe Art und Weise aufgebaut sein.

Es soll außerdem eine Fernsehserie geben:

Release in diesem Jahr

Life is Strange 2 soll in insgesamt fünf Episoden eingeteilt sein, die nach und nach veröffentlicht werden. Die erste soll bereits am 27. September 2018 erscheinen.

Mehr Informationen zum Spiel werden im August bekanntgegeben, möglicherweise im Rahmen der gamescom 2018.

Spinoff kommt nächste Woche

Auf der E3 2018 wurde bereits ein Spinoff angekündigt, das in wenigen Tagen völlig kostenlos erscheinen wird. In The Awesome Adventures of Captain Spirit bekommen wir eine Geschichte erzählt, die einen Übergang zwischen dem ersten und zweiten Teil darstellen soll.

Life is Strange 2 wird sehr wahrscheinlich für PC, PlayStation 4, Xbox One und Mobilgeräte erscheinen.