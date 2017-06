Life is Strange 2 - Neuer Teil angekündigt

Dontnod Entertainment gab soeben bekannt, dass es einen weiteren Life is Strange-Teil geben wird. Viel wissen wir bisher allerdings nicht.

Life is Strange ist wohl einer der beliebtesten narrativen Titel unserer Zeit und konnte bisher mehr als drei Millionen Spieler verzeichnen. Hinter dem Projekt steht das Entwicklerteam von Dontnod Entertainment, welches sich seit dem Release der ersten Episode vor Zuschriften seiner Fans kaum retten kann. Eine Frage wurde dem Entwickler dabei wohl öfter gestellt als jede andere: Wird es eine Fortsetzung geben?

Life is Strange geht weiter

Vor wenigen Minuten gab das Entwicklerteam nun in einem kurzen Video bekannt, dass es seit dem Release der Retail-Version des Überraschungserfolgs im letzten Jahr an einem weiteren Life is Strange-Teil arbeite. Ein wenig müssen wir uns aber noch gedulden, denn das neue Spiel wird definitiv noch nicht auf der diesjährigen E3 enthüllt werden.

Bisher sind noch keine Details über Charaktere, Story oder Release-Zeitraum bekannt. Zu vermuten ist aber, dass die Geschichte rund um Alltagsheldin Max mittlerweile zu Ende erzählt wurde und sich fortan ein neuer Protagonist den Herausforderungen des Lebens stellen muss. Sobald wir mehr wissen, halten wir euch natürlich wie gewohnt über unsere Themenseite auf dem Laufenden!

Infos zu Life is Strange 2