Life is Strange 2 - Mögliches Prequel bei einem anderen Studio in Entwicklung

Während Dontnod Entertainment bereits an einem Nachfolger zu dem Episoden-Adventure Life is Strange arbeitet, gibt es erste Hinweise und Spekulationen darauf, dass der Entwickler Deck Nine momentan an einem Prequel zu Life is Strange werkelt. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang allerdings nicht.

Mittlerweile ist es kein großes Geheimnis mehr, dass sich bereits Life is Strange 2 in Entwicklung befindet. Dies haben die Mannen des französischen Entwicklerstudios Dontnod Entertainment vor wenigen Wochen innerhalb eines kurzen Videos bekannt gegeben. Allerdings müssen sich Fans des ersten Teils noch ein wenig gedulden, denn das Spiel wird definitiv noch nicht auf der diesjährigen E3 enthüllt.

Doch offensichtlich befindet sich nicht nur eine Fortsetzung in Entwicklung, sondern auch ein Prequel. Zwar gibt es bisher lediglich Spekulationen sowie Hinweise und keine offizielle Ankündigung, die Zeichen stehen aber relativ gut.

Wie die französischen Kollegen von Gamekult berichten werkelt das Team Deck Nine Games an dem Prequel und nicht Dontnod Entertainment. Das neue formierte Studio hieß vorher Idol Minds und entwickelte verschiedene Spiele wie Pain für die PlayStation 3 und die HD-Neuauflagen von Ratchet & Clank.

Später ist das Studio neu strukturiert und umbenannt worden und arbeitet nun offiziell an "Story-getriebenen Spielen", die durch das neue Tool namens "StoryForge" entstehen. Bei dem momentanen Projekt handelt es sich um eine "von Kritikern gefeierte Marke" eines "AAA-Publishers". Es kann also gut sein, dass es sich dabei wirklich um einen Life is Strange-Ableger handelt.

Zeitgleich zu dieser Ankündigung sind zwei Screenshots im Internet aufgetaucht, die zu dem Setting von Life is Strange passen würden. Auf den Artworks sind recht eindeutig Chloe und Rachel Amber zu erkennen, nach der im ersten Teil gesucht wird. Das Bild mit dem Zug, konnte Gamekult aus dem Code der Webseite von Deck Nine Game ziehen. Mittlerweile ist dieses Artwork allerdings gelöscht worden.

Anscheinend ist Dontnod Entertainment an der Entwicklung des möglichen Prequels nicht beteiligt. Auf der E3 in diesem Monat möchte Deck Nine das Projekt bereits vorstellen, während von Life is Strange 2 nichts zu sehen geben wird.

Die Hinweise sind also recht eindeutig, eine offizielle Bestätigung steht bislang jedoch noch aus, weshalb es sich lediglich um Spekulationen handelt. Wir halten euch auf PlayNation.de selbstverständlich weiterhin auf dem Laufenden.

