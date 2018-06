Life is Strange 2 - Kann jetzt vorbestellt werden, das sind die Systemanforderungen

Auf der Shop-Seite von Steam sind nun weitere Details zu dem kommenden Episoden-Adventure Life is Strange 2 aufgetaucht. Neben den offiziellen Systemanforderungen ist außerdem der Preis für die komplette Staffel bekannt gegeben worden. Außerdem könnt ihr den Titel ab sofort vorbestellen und euch nette Ingame-Boni sichern.

Erst vor wenigen Tagen hat Publisher Square Enix den offiziellen Release-Termin zu dem Episoden-Adventure Life is Strange 2 bekannt gegeben. Die erste der fünf Episoden wird demnach am 27. September 2018 für PS4, Xbox One sowie PC erscheinen. Insgesamt wird das Spiel mit rund 40 Euro zu Buche schlagen.

Ab sofort könnt ihr den Titel via Steam vorbestellen und euch einen netten Bonus in Form von Aufnähern für den Ingame-Rucksack sowie einen Ingame-Schlüsselring sichern.

Außerdem sind auf der entsprechenden Shop-Seite zu Life is Strange 2 nun die minimalen sowie empfohlenen Systemanforderungen einzusehen. Welche Hardware ihr für den Titel benötigt, erfahrt ihr unterhalb dieser Zeilen.

Life is Strange 2 Offiziell angekündigt, kommt noch dieses Jahr!

Spinoff ab sofort erhältlich

Das auf der E3 2018 angekündigte Spin-off The Awesome Adventures of Captain Spirit kann ab sofort kostenlos für PS4, Xbox One sowie PC heruntergeladen werden. Darin bekommen wir eine Geschichte erzählt, die einen Übergang zwischen dem ersten und zweiten Teil von Life is Strange darstellen soll.

Das sind die Systemanforderungen für Life is Strange 2

Minimum:

Betriebssystem: Windows 7 oder höher (64-bit benötigt)

Prozessor: Intel Core i3-2100 (3.1GHz) oder AMD Phenom X4 945 (3.0GHz)

Arbeitsspeicher: 3 GB RAM

Grafik: AMD Radeon R7 250 (2GB) oder NVIDIA Geforce GTX 650 (2GB)

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 14 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Anmerkungen: Kein Support für 32-bit-Systeme

Empfohlen: