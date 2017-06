Life is Strange 2 - Fans dürfen sich auf eine Fortsetzung freuen

Life is Strange 2 wird Realität, Destiny 2 wurde offiziell enthüllt und der Release von Red Dead Redemption 2 verschiebt sich. Far Cry 5 steht kurz vor seiner Ankündigung und Battlegrounds will mit einem neuen Update überzeugen. All das und mehr - in der heutigen Ausgabe der PlayNation News.

Es ist Mittwoch und damit Zeit für die PlayNation News, unser Format, das euch über die wichtigsten, interessantesten oder gar kuriosesten Meldungen der Woche informieren soll. Heute gibt es tatsächlich einiges zu berichten, weswegen Patrik und Dennis gleich im Doppelpack auftreten.

Life is Strange ist wohl DER narrative Titel der jüngeren Geschichte und kann mittlerweile schon mehr als drei Millionen Spieler verzeichnen. Dementsprechend riesig war die Freude, als Dontnod Entertainment nun verkündete, dass das Team bereits seit dem vergangenen Jahr an einem neuen Life is Strange-Teil arbeite. Leider sind bisher fast keine Informationen bekannt, der Hype ist trotzdem enorm und auch wir freuen uns wie kleine Kinder vor Weihnachten.

Weitere interessante Meldungen

Destiny 2 wurde nun endlich offiziell angekündigt und die Mannen von Activision und Bungie gaben allerlei Informationen bekannt. Unser Überblick über alles Wissenswerte.

Red Dead Redemption 2 sollte eigentlich noch in diesem Jahr erscheinen, wurde nun aber von Rockstar Games verschoben. Warum wir nicht überrascht sind.

Playerunknown's Battlegrounds erhält ein neues Update, das unter anderem eine neue Waffe mit sich bringt, die ziemlich overpowered sein dürfte.

Und: Far Cry 5 präsentierte sich jüngst in gleich mehreren Teasern und scheint ein abwechslungsreiches Setting für uns parat zu haben. Was genau uns erwartet und wann wir endlich genauere Informationen bekommen werden, erfahrt ihr im Video.

