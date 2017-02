Life is Strange 2 - Entwicklung schon im vollen Gange?

Fans von Life is Strange warten seit jeher auf die offizielle Ankündigung eines Nachfolgers. Nun scheint Dontnod Entertainment die Entwicklung hinter den verschlossenen Türen des Studios bereits gestartet zu haben,

Mit seiner zeitreisenden Heldin Max war Life is Strange sicherlich die Adventure-Überraschung der letzten Jahre. Besonders gelobt wurde die Aufteilung in Episoden, die dem Abenteuer die Spannung einer TV-Serie ermöglichten.

Ende 2015 sorgte die vermeintliche Ankündigung von Life is Strange 2 für eine Menge Verwirrung. Zunächst wurde die Existenz einer zweiten Staffel angedeutet, dann die gesamten Aussagen widerrufen.

Ein ganzes Stockwerk für Life is Strange 2

Offenbar findet die Entwicklung des Nachfolgers dennoch statt. Hinter den verschlossenen Türen des zuständigen Studios Dontnod Entertainment arbeite man im Geheimen bereits an Life is Strange 2, so aktuelle Gerüchte in der Branche.

In der vergangenen Wochen fanden in den Büros des Pariser Entwicklers diverse Touren statt, doch ein Stockwerk mit mehr als 100 Mitarbeitern war komplett abgeriegelt. Für alle Besucher gilt der Komplex als Tabuzone, die nur eine kleine Gruppe von Mitarbeitern betreten darf.

Dontnod arbeitet an drei Spielen

Uns erklärte man bei einer Präsentation in Paris, das es inzwischen drei Entwicklerteams bei Dontnod gäbe. Der Großteil arbeite an Vampyr, eine kleinere Gruppe in einem externen Studios am Shooter Battlecrew Space Pirates. Eine dritte, größere Gruppe werkele aktuell an einem noch unangekündigten Projekt, das „uns sicherlich gefallen würde“.

Ob und wann Life is Strange 2 jetzt offiziell angekündigt wird, ist noch völlig unklar. Angesichts des kommerziellen Erfolgs der ersten Staffel ist ein Nachfolger eigentlich sicher, doch die eigentlich abgeschlossene Geschichte dürfte den nächsten Teil aus erzählerischer Sicht schwierig machen.

