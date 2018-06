LEGO Die Unglaublichen - Gewinnt ein unglaubliches Merch-Bundle mit Nintendo Switch-Version!

Wir verlosen gemeinsam mit Warner Bros. ein Merchandise-Paket zum kommenden Spielspaß LEGO Die Unglaublichen. Wie ihr an unserem Giveaway teilnehmen könnt, erfahrt ihr in unserer News!

Bald erscheint LEGO Die Unglaublichen, das neue Action-Adventure von Warner Bros. und der LEGO Group. Inhaltlich wird es spannend, da der Titel ein Mix aus Die Unglaublichen und Die Unglaublichen 2 wird. Letzterer Pixar-Film ist noch nicht einmal im Kino angelaufen! Ihr dürft euch demnach schon bald ins Superheldenabenteuer stürzen und böse Halunken bekämpfen. Der Titel erscheint am am 15. Juni für PS4 und Xbox One und am 5. Juli für die Nintendo Switch*!

Im Rahmen der Veröffentlichung haben wir ein kleines Giveaway für euch vorbereitet, damit ihr rechtzeitig zum Release mit dem lustigen Abenteuer durchstarten könnt.

Falls ihr an einem Merchandise-Paket interessiert seid, dann müsst ihr lediglich an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Und so könnt ihr gewinnen:

Folge unserem Instagram-Account! Verrate uns im Kommentarbereich des Postings, warum du das Spiel möchtest! Du nimmst dann automatisch an der Verlosung teil! Wir ziehen in wenigen Tagen einen Gewinner! Das Gewinnspiel endet am 15. Juni 2018 um 12 Uhr.

Hier geht es zu PlayNation auf Instagram!

Das große LEGO-Package (Bild siehe oben) enthält:

Nintendo Switch Version von LEGO Die Unglaublichen

Kappe

Beutel/Turnbeutel

T-Shirt

Hier geht es zu unseren Teilnahme-Bedingungen!