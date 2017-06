The Legend of Zelda - Smartphone-Ableger womöglich in Entwicklung

Nintendo scheint nach den ersten Smartphone-Erfolgen Blut geleckt zu haben. Nun könnte auch The Legend of Zelda den Sprung aufs Handy schaffen. Ein Spiel der Reihe befindet sich laut einem Bericht eines Finanzmagazins bereits in Entwicklung und könnte demnächst erscheinen.

Im letzten Jahr hatte sich Nintendo endlich für Smartphone-Spiele geöffnet und damit teilweise große Erfolge eingefahren. Man denke nur an Pokémon, Super Mario und Fire Emblem, die allesamt mit erfolgreiche Smartphone-Ablegern beliefert wurden. Jetzt könnte The Legend of Zelda an der Reihe sein, die Handys aufzumischen.

Das Wall Street Journal (Paywall) will aus zuverlässiger Quelle erfahren haben, dass Nintendo in Zusammenarbeit mit den Mobile-Gaming-Spezialisten DeNA bereits an einem Ableger der Zelda-Reihe werkelt. Um was für eine Art von Spiel es sich dabei genau handeln könnte, hatte der Informant des WSJ bisher allerdings nicht verraten.

Die gleiche Quelle hat dem Wall Street Journal zudem bestätigt, dass das bereits angekündigte Animal-Crossing-Spiel in der zweiten Hälfte dieses Jahres für Smartphones erscheinen soll. Kurz danach soll dann The Legend of Zelda folgen. Allerdings sind diese Releasepläne noch nicht in Stein gemeißelt.

Es könnte sich sowohl an der Reihenfolge der Spiele als auch am Zeitraum noch was ändern, heißt es weiter im WSJ-Bericht. Ursprünglich sollte Animal Crossing im ersten Quartal diesen Jahres für Smart-Geräte veröffentlicht werden.

