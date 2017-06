The Legend of Zelda - Cluedo-Version rund um gestohlenes Triforce gesichtet

Mittlerweile gibt es wohl kaum etwas, was es bei unseren Lieblings-Fandoms nicht zusätzlich zu kaufen gibt. Auch The Legend of Zelda ist da natürlich keine Ausnahme: Wer möchte, kann bald Detektiv spielen und in der Cluedo-Version herausfinden, welcher der spielbaren Helden das gestohlene Triforce zurückholen und Ganondorf besiegen kann.

Hat ein Fandom erst einmal die Herzen von genügend Menschen erobert, sprießen Produkte, die an das Buch, Spiel oder den Film erinnern, meist zuhauf aus dem Boden. Egal ob Standard-Merchandise wie Tassen, T-Shirts, Kissen und Schlüsselanhänger oder auch Deko, Hygieneartikel oder Brettspiele – so lange der Rubel rollt, ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Dass The Legend of Zelda da keine Ausnahme ist, sollte klar sein, denn selbst dem Durchschnittsbürger kommt der junge Link auf Nachfrage zumindest irgendwie bekannt vor, auch wenn er ihm in der Regel den falschen Namen zuordnet. Kein Wunder also, dass wir auch hier mittlerweile fast alles erwerben können, was unser Herz begehrt – bald übrigens auch eine Cluedo-Fassung mit den typischen Zelda-Schauplätzen. Die spezielle Fan-Version ist für drei bis sechs Spieler ab acht Jahren gedacht und soll bereits Ende Juni 2017 an die Vorbesteller verschickt werden.

Wer kann das Triforce zurückbringen?

Diesmal gilt es aber nicht, einen Mord aufzuklären, sondern durch die Kombination von Hinweisen dem Diebstahl des Triforces auf die Spur zu kommen. Bösewicht Ganondorf hat sich das gute Stück nämlich unter den Nagel gerissen und nur einer der spielbaren Helden kann ihm mit einer ganz bestimmten Waffe entgegentreten. Statt Seil, Pistole und Co. erwarten uns dementsprechend Bumerang, Bogen oder auch Master-Schwert und Persönlichkeitskarten für Link, Impa, Nabooru, Zelda, Rauru und Darunia.

Für knapp 40 Dollar kann die abgewandelte Cluedo-Fassung derzeit vorbestellt werden, allerdings bisher nur in den USA und Kanada. Wer hierzulande unbedingt mitspielen möchte, muss also auf entsprechende Import-Möglichkeiten vertrauen oder einfach nur noch ein wenig Geduld beweisen und abwarten, ob das Brettspiel nicht auch bald regulär in Europa angeboten wird.

