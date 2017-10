The Legend of Zelda - Allumfassende Enzyklopädie erscheint 2018

The Legend of Zelda erhält nun ein weiteres Buch, die sogenannte The Legend of Zelda Enzyklopädie. Es enthält viele Infos über das Franchise und sogar ein Interview mit dem Produzenten der Serie höchstselbst.

Das Universum von The Legend of Zelda ist seit einigen Jahrzehnten fester Bestandteil vieler Gamer-Herzen. Der jüngste Ableger The Legend of Zelda: Breath of the Wild war ein voller Erfolg und konnte international sehr hohe Wertungen einholen. Nun ist ein 2D-Ableger im Gespräch, der möglicherweise für die Nintendo Switch erscheinen soll.

Auch ein Smartphone-Ableger von Zelda könnte nach Super Mario Run auf mobile Endgeräte erscheinen. Und das Franchise ist mittlerweile so stark angewachsen, dass die Spieler kaum noch um eine allumfassende Enzyklopädie herumkommen.

Die Enzyklopädie von The Legend of Zelda

Das dachte sich zumindest Dark Horses, die ein neues Buch veröffentlichen, das einen tiefen Einblick in die Geschichte von The Legend of Zelda bereithält. Enthalten sind die Spiele seit 1986 bis hin zu Twilight Princess HD, das im Jahre 2016 seinen Release feierte. Hierbei handelt es sich um die dritte Auskopplung einer Buchreihe. The Legend of Zelda - Hyrule Historia und The Legend of Zelda - Art & Artifacts sind ebenfalls von Dark Horse produziert worden.

Im Detail könnt ihr hier Details über alle Charaktere erfahren sowie den Sprachen, die im Spiel verwendet werden, Items, Gegner, Concept Arts und noch vieles mehr. Das Buch umfasst satte 320 Seiten. Zudem soll es ein Interview mit Eiji Aonuma enthalten, den Produzenten von The Legend of Zelda höchstselbst. Das Buch soll ungefähr 40 US-Dollar kosten und am 24. April 2018 erscheinen.

