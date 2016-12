Die Unreal Engine 4 ist eine der meistgenutzten Grafik-Engines unserer Zeit und lässt hin und wieder auch alte Klassiker im neuen Glanz erstrahlen. Heute mal wieder The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Es gibt mittlerweile unzählige Remakes von The Legend of Zelda: Ocarina of Time in einer aktuellen Grafik-Engine und obwohl immer wieder gewisse Ähnlichkeiten bestehen, werden wir nicht müde, euch die neusten Werke zu präsentieren.

Heute geht es um den Creator AlbertREWesker, der bereits in der Vergangenheit den ein oder anderen Tempel des Klassikers für die N64 nachgebaut hat. In seinen aktuellen Videos zeigt er uns konkret das Gefängnis der Gerudos und den Wald der Kokiri - dem Heimatdorf von Hauptprotagonist Link.

Die Details sind dieses Mal deutlich genauer als bei bekannten Usern wie CryZENx, doch dafür musste das Design ein wenig einstecken - genau wie das Modelling von Link. Die Proportionen sind noch nicht ganz perfekt und die Laufanimation wird sicher auch noch verbessert.

Schaut euch die beiden Werke am besten selber an:

Infos zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time

