Wer ein großer Fan von The Legend of Zelda: Majora's Mask ist und animierte Kurzfilme feiert, wird an diesem Clip seinen Spaß haben. Er ist von so guter Qualität, dass er im Kino laufen könnte.

Wir alle haben sicherlich den ein oder anderen animierten Kurzfilm zu einem beliebigen Teil der Zelda-Reihe gesehen, doch was wir jetzt geboten bekommen, grenzt schon an einem Kinofilm - so gut ist die Qualität. Es geht um den Ableger Majora's Mask und die Geschichte vom Horror-Kid und wie es in den Besitz der mysteriösen Maske gekommen ist.

Dabei weicht der Clip nur minimal vom Original ab, was die Geschichte aber nicht unglaubwürdiger macht. Das Horror-Kid trifft erst auf die beiden Feen, nur um dann später den Maskenhändler am Boden des Waldes zu finden, der von einer mächtigen Maske niedergerungen wurde. Als das Horror-Kid die besagte Maske aufhebt und sie aufsetzt, nimmt das Unheil seinen Lauf.

Das Video ist vom Kanal EmberLab, der in der Vergangenheit bereits extrem hochwertige Animationen veröffentlichte. Den Clip findet ihr unterhalb dieser News-Meldung.

