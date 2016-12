Auf den Game Awards 2016 hat Nintendo einen neuen Trailer zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht. Wir haben den Clip für euch.

Auf den Game Awards 2016 hat Publisher Nintendo einen neuen Trailer zum kommenden Open-World Action-Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild enthüllt. Darin wurde eine 'komplett neue Erfahrung' gezeigt, die sich unter anderem in komplett neuen Dörfern und Ruinen repräsentiert.

Im Trailer konnte man zudem sehen, dass es fliegende Ortschaften gibt, die ebenfalls erforscht werden können. Auch Prinzessin Zelda wurde zum ersten Mal gezeigt, auch wenn wir uns vorerst mit dem Unterkörper zufrieden geben mussten - es gab jedoch keinen Zweifel, dass sie es ist.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild soll 2017 für Nintendo Switch und Wii U veröffentlicht werden, ein konkreter Releasetermin ist noch nicht bekannt. Es ist nach The Legend of Zelda: Twilight Princess der zweite Teil, der für zwei Konsolen und unterschiedliche Generationen gleichzeitig erscheint.

Infos zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild

