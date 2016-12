Nachdem klar war, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild kein Launch-Titel der Nintendo Switch wird, wurde der Release für Ende 2017 angepeilt. Doch jetzt scheint es doch früher zu werden als bislang angenommen.

Die Nachricht, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht im März 2017 erscheinen wird, wurde von den Fans nicht wirklich gut aufgenommen. Gerüchten zufolge sollte der Titel im vierten Quartal 2017 erscheinen und eher für das Weihnachtsgeschäft angesiedelt werden. Doch wie jetzt bekannt wurde, könnten wir schon deutlich früher in den Genuß von Link auf der Switch kommen.

News: Doch kein Zelda im März 2017

Laura Kate Dale von LetsPlayVideogames.com berichtete über einen Release am 16. Juni 2017 für die Nintendo Switch. Die Insiderin publizierte bereits vor einigen Wochen und Monaten Informationen zur damaligen Nintendo NX, die sich alle als korrekt entpuppten.

Auch Wii U-Version bekommt Datum

Die Chancen, dass wir Breath of the Wild wirklich im Sommer zocken können, stehen also gar nicht mal so schlecht. Die Version für die Nintendo Wii U soll übrigens ein wenig später am 23. Juni 2017 veröffentlicht werden. Alle Informationen sind natürlich Gerüchte und nicht von Nintendo bestätigt.

Infos zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild

