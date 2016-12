The Legend of Zelda: Breath of the Wild könnte Gerüchten zufolge nicht mehr für die Wii U erscheinen. Das wird damit begründet, dass Nintendo die Entwicklung der Konsolen-Version einstellte, nachdem viele Vorbesteller auf die Fassung für die Nintendo Switch wechselten.

Wenn sich die neuesten Gerüchte um The Legend of Zelda: Breath of the Wild bewahrheiten sollten, wäre das der endgültige Todesschlag für die Wii U. Der japanische Videospiel-Hersteller Nintendo soll sich laut einem Bericht dazu entschieden haben, die Fassung für die aktuelle Heimkonsole einzustellen.

Zelda Breath of the Wild nicht für die Wii U?

Grund dafür ist der Verkauf für die Nintendo Switch, für die The Legend of Zelda: Breath of the Wild ebenfalls auf den Markt kommen wird. Einerseits würde eine Version für die Wii U die Absätze für die Nintendo Switch schmälern, auf der anderen Seite lohne sich die Entwicklung gar nicht mehr, heißt es seitens eines japanischen Gaming-Blogs.

Die Nintendo-Manager hätten sich demnach für das Aus der Wii U-Edition entschlossen, nachdem viele Vorbesteller ihren Kauf stornierten, weil sie lieber die Switch-Version spielen wollen. Sollte das in diesem Größenverhältnis stimmen, könnte Nintendo diesen Trend auch auf den Verkauf im Einzelhandel nach dem Release übertragen.

Gerüchte verständlich, aber nicht wahrscheinlich

Wir halten es für unwahrscheinlich, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht für die Nintendo Wii U erscheinen wird. Ausschlaggebend ist vor allem die Gameplay-Vorstellung des Rollenspiels auf den Game Awards vor weniger als zwei Wochen. Außerdem kann die Konsolenfassung weiterhin überall vorbestellt werden – auch in Japan.

