Jetzt wird der Hype immer größer: Im Rahmen der Tonight Show von und mit Jimmy Fallon wurde zum ersten Mal das neue The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf der Nintendo Switch gezeigt.

Während wir bislang nur mit Gameplay der Wii U-Version gefüttert wurden, haben wir ab sofort festes Gameplay von der Nintendo Switch zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Jimmy Fallon, seines Zeichens Comedian und Moderator der Tonight Show, hatte die Ehre, in seiner Sendung zum ersten Mal Material vom neuen Zelda auf der Nintendo Switch zu zeigen.

Dafür war Reggie Fils-Aimé und sogar Shigeru Miyamoto vor Ort im Studio, um ihm alles zu erklären. Zuerst warf man allerdings einen Blick auf Super Mario Run und Jimmy Fallon durfte ein wenig daddeln, während Reggie ihm die Besonderheiten der App erklärte. Sichtlich gehyped kam man dann endlich zur Nintendo Switch und The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Die Angst war groß, dass der Titel nicht wirklich flüssig laufen würde, wie das bei der Wii U-Version der Fall ist. Doch sämtliche Bedenken wurden ausgeräumt, als dann endlich gespielt wurde. Alles sieht unfassbar gut und flüssig aus.

Wie gut genau, könnt ihr euch ab Minute 4:55 ansehen, wenn es endlich um die Switch geht.

