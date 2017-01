The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Artwork zollt dem Erstling Tribut

Das neue Jahr hat begonnen. Als Grußkarte der etwas anderen Art gibt es von den Entwicklern von The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein Remake eines älteren Artworks, das seinerzeit zu The Legend of Zelda für das Nintendo Entertainment System angefertigt wurde.

Kein anderes (bis jetzt angekündigtes) Spiel von Nintendo wird 2017 so sehnlich erwartet wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dass in diesem Jahr für die Wii U und die brandneue Konsole Nintendo Switch erscheinen soll. Die Entwickler läuteten das neue Jahr gebührend ein und veröffentlichten auf Twitter ein neues Artwork zu dem kommenden Action-Adventure. Das Bild sorgt unweigerlich für Déjà-vu, denn eine Zeichnung mit Link in derselben Position auf einer Klippe mit Blick auf Hyrule wurde bereits 1986 zusammen mit The Legend of Zelda für das Famicom Disk System, später auch für das Nintendo Entertainment System, veröffentlicht.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist das vielleicht aufwändigste Projekt in der Geschichte des japanischen Konsolenherstellers. Nintendo bekommt bei der Entwicklung Unterstützung vom Studio Monolith Soft, das unter anderem Xenoblade Chronicles und dessen Wii U-Nachfolger entwickelte. In Breath of the Wild wird die bekannte Zelda-Formel stark verändert. Ein Crafting-System und Statuswerte sorgen für ein RPG-Gefühl beim Spielen. Wie gut diese Mischung tatsächlich funktioniert, werden wir beim Release herausfinden.

Infos zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild

