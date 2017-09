Left Alive - Neue Details zum Action-Survival-Shooter

Die japanische Famitsu hat aktuell einen umfangreichen Bericht zu Left Alive veröffentlicht. Hierüber erfahren wir einige Details zum kommenden Action-Survial-Shooter von Square Enix.

Vor kurzem wurde ein neuer Action-Survival-Shooter aus dem Hause Square Enix angekündigt, der sich in die Welt von Front Mission integrieren soll und in Third-Person daherkommt. Neben einem Teaser-Trailer gab es sogar noch einen Gameplay-Trailer zu sehen, der erstes Bewegtbildmaterial zur Verfügung stellte.

Mitsamt des Gameplay-Trailers wurden erste handfeste Infos preisgegeben. Und dennoch gab es noch viele Fragen. Via Gematsu wurde nun ein Report der Weekly Famitsu übersetzt, der weitere Details in petto hatte.

Allem voran wird der Titel primär offline gespielt, aber es könnte möglicherweise auch Online-Elemente geben. Enthalten sind einige Stealth-Passagen und das Setting wird örtlich in Russland angesiedelt sein sowie im Jahre 2127 spielen.

Bekannte Entwicklergrößen

Die Entwicklung sei bereits zu 50 Prozent fertiggestellt, die unter anderem vom Metal Gear-Veteran Yoji Shinkawa begleitet wird. Von ihm stamme unter anderem das Artwork, das wir unterhalb der News für euch eingebunden haben.

Ebenfalls involviert ist Takayuki Yanase, der Mech-Designer aus Ghost in the Shell: Arise oder Xenoblade Chronicles X und Shinji Hashimoto, der an Kingdom Hearts und Final Fantasy mitwirkte. Der Release des Spiels ist auf 2018 angesetzt. Der Titel erscheint für die PS4 und den PC.

Seitenauswahl

Infos zu Left Alive