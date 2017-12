Left 4 Dead 2 - Synchronsprecher von Bill verstorben

Der Synchronsprecher Jim French ist verstorben. Er ist bekannt für die Rolle des Bill in Left 4 Dead 2. French wurde 89 Jahre alt.

Bei Spielern war er durch seine markante Stimme weltweit bekannt, nun ist er im Alter von 89 Jahren verstorben: Jim French, Synchronsprecher von Bill in Left 4 Dead 2, ist kurz vor Weihnachten aufgrund gesundheitlicher Komplikationen gestorben.

French sprach die Rolle von Bill in Left 4 Dead, Left 4 Dead 2 und Payday: The Heist. Außerdem übernahm er die Stimme des Wissenschaftlers in Gunman Chronicles, Grigori in Half-Life 2 und den Fischer in Half-Life 2: Lost Coast.

Gesundheitliche Probleme

Jim French besaß zudem eine eigene Produktionsfirma, war im Radio aktiv und damit auf mehr als 120 Stationen zu hören. Des Weiteren konnte man ihn als Schauspieler im NBC-Film Pandora's Clock erleben.

Im Januar 2017 erklärte French, dass seine Firma mit sofortiger Wirkung sämtliche Aktivitäten einstellt. Gesundheit und Alter würden ihn in der Leistung massiv einschränken.