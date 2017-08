League of Legends - Zu viel Sex sorgt für schlechte Leistung, so Profi

Wer zu viel Sex hat, kann unter schlechterer Performance in Spielen wie League of Legends leiden. Dies behauptet der chinesische Profi Vasilii, der deshalb auf Abstinenz schwört.

Sex sorgt für Ausgeglichenheit von Körper und Geist, kann aber auch Negativerscheinungen mit sich tragen. Letzteres soll nun auch der League of Legends Li "Vasilii" Wei Jun erlebt haben, der als Grund für seine schlechte Performance zu viel Sex angibt.

Angesichts der Erfolgssträhnes seines Clubs, dem chinesischen Traditionsclub Newbee, habe Vasilii sich in den vergangenen Wochen vermehrt dem körperlichen Vergnügen hingegeben. Der viele Sex habe aber letztendlich dazu geführt, dass seine Solorunden in League of Legends von schlechter Performance geprägt waren.

Weniger Sex, mehr League

Im chinesischen Social Network Weibo entschuldigt sich Wei Jun für das Ende der Siegessträhne Newbees und gelobt Besserung. Er habe deshalb damit angefangen, wieder einen von Abstinenz geprägten Lebensstil zu führen.

Es handelt sich nicht um das erste Mal, dass Sex als Grund für schlechte Performance von Spielern genannt wird. Mehrere ehemalige Profi-Spieler und Team-Leiter sind der Meinung, die Abstinzenz von Sex und Freundinnen würde langfristig für den Erfolg sorgen.

