League of Legends - Neuer Champion Pyke im offiziellen Teaser-Trailer auf Deutsch

Die erfolgreichste MOBA aller Zeiten, League of Legends, erhält nun Zuwachs. Pyke wird der neue Champion, Riot Games hat einen offiziellen Teaser-Trailer veröffentlicht.

Alle Fans von League of Legends dürfte die Nachricht freuen, dass nun ein neuer Supporter auf das Schlachtfeld tritt. Nach einer Reihe an Hinweisen ist es nun so weit. Der Champion wurde nun mit einem offiziellen Trailer vorgestellt.

Pyke: Der Schlitzer vom Bluthafen

Der Hintergrund zum Trailer sieht vor, dass der machtvolle Pyke von Zorn getränkt daherkommt. Seine Kameraden haben ihm nicht geholfen, als er ins Wasser stürzte und beinahe ertrank. Nun will er Rache an Bilgewater nehmen, denn in seinen Augen sei die ganze Stadt schuldig.

Wir erahnen einen düsteren Hintergrund, den Riot Games abermals bestätigt hat. Bislang ist noch nicht mehr außer die Background-Story bekannt. Welche Skills er mitbringt und was er noch so auf dem Kasten hat, werden wir in den nächsten Wochen erfahren.

Nachfolgend der Teaser Trailer zu Pyke: