Das allseits bekannte MOBA League of Legends erhält ein offiziells Board Game. Ihr dürft euch in 'Mechs vs Minions' durch die Arena prügeln. Die nächste Lieferung wird Mitte Dezember verschifft.

Tabletop-Titel haben immer noch einen reellen Mehrwert für viele Spieler. So liegt es nur nahe, dass es zu größeren Franchises Brettspielableger gibt. Da wären beispielsweise eine Monopoly-Ausgabe von Assassin's Creed oder The Legend of Zelda. League of Legends geht denselben Weg und erhält ein hauseigenes Board Game.

Tipp: Riot sagt 'Danke', noch immer 100 Millionen Spieler!

Die Adaption des beliebten MOBA-Titels lautet "Mechs vs Minions" und ist für 2 bis 4 Spieler angedacht. Innerhalb des Spiels müsst ihr gemeinsam gegen eine Armee von Minions ankämpfen, während sie ihre Macht verstärken. Außerdem müsst ihr euch immer neuen Herausforderungen stellen.

Die einzelnen Stücke wirken sehr detailliert und das Brettspiel enthält eine Menge Kleinigkeiten. Einen weiteren Einblick gibt es auf der offiziellen Webseite der Hersteller. Hier könnt ihr das Spiel auch käuflich erwerben. Es wird jedoch deutlich, dass die nächste Lieferung erst Mitte Dezember verschifft wird. Also ist ein wenig Wartezeit vonnöten. Unterhalb dieser News haben wir den entsprechenden Trailer für euch eingebunden.

Seitenauswahl

Infos zu League of Legends

League of Legends - Neue Project-Skins und Update für Hextech-Werkstatt Die Project Skins in League of Legends erfreuen sich großer Beliebtheit und haben Entwickler Riot Games Anlass dazugegeben, noch weitere Champions mit dem futuristischen Aussehen zu ...