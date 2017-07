League of Legends - Australische Reality-Show geplant

Im australischen Fernsehen startet bald eine Reality-Show, die sich rund um das MOBA League of Legends dreht. Dem Gewinner der Show winkt ein Vertrag bei einem der größten australischen LoL-Teams und ein Preisgeld von 10.000$.

Mittlerweile gibt es zu fast jedem Format eine Reality-TV-Show und das Fernsehen wird nahezu von den Sendungen überflutet, die ihre Akteure beim "normalen" Leben und dem Streben nach ihren Zielen begleiten. Jetzt ist für das australische Fernsehen auch eine E-Sports-Variante rund um das MOBA League of Legends angekündigt worden. Die Serie The Next Gamer begleitet dabei 40 Spieler, die ihren Weg zum erfolgreichen LoL-Profi antreten.

Spawning Soon

Die Idee ist simpel: 40 Spieler treten fünf Tage lang online gegeneinander an und die besten 10 schaffen es in das Next Gamer-Haus. Dort müssen sie sich dann täglichen Herausforderungen stellen, die ihre "mentale Stärke, körperliche Fitness und Teamwork-Fähigkeiten" auf die Probe stellen sollen. Nach einer weiteren Woche verbleiben noch fünf Spieler im Haus, die sich dann in einer Live-Show einem Top-Team der Oceanic Pro League stellen müssen und einen Einblick in das Leben eines Profi-Spielers bekommen.

Im Rahmen der Live-Show soll der Sieger gekrönt werden, der sich über einen Vertrag bei einem der stärksten australischen Teams und einem Preisgeld von 10.000$ freuen darf. Auch die Reputation, die man sich im Rahmen der Show erarbeiten konnte, dürfte für die Teilnehmer ein mögliches Sprungbrett in den Profi-Bereich sein.

Zeichen der Akzeptanz?

Überhaupt scheint es aktuell so, dass der E-Sport immer mehr in der Mitte der globalen Gesellschaft ankommt. So gab es ebenfalls in diesem Jahr die Serie Gamerz, die junge Spieler auf ihrem Weg zum Counter-Strike: Global Offensive-Profi begleitete. Auch die Unterhaltungsfirma Spout Entertainment präsentierte heute ein Konzept zu einer Reality-Show, die im südostasiatischen Raum angesiedelt ist und neben unterschiedlichen E-Sports-Games, besonderen Wert auf die Influencer legt, die dort teilweise als wahre Stars angesehen werden.

Über Pläne für eine deutsche Reality-Show ist bisher noch nichts bekannt, doch bei der schieren Anzahl der aktuell sprießenden Konzepte, dürfte dies nur eine Frage der Zeit sein.

