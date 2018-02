Layers of Fear - Trailer und Release-Termin zur Nintendo Switch-Version

Layers of Fear wird noch in diesem Monat für die Nintendo Switch erscheinen. Innerhalb eines aktuellen Trailers hat Nintendo nun den genauen Release-Termin bekanntgegeben.

Der Horrortitel Layers of Fear ist bereits im vergangenen Jahr für die Nintendo Switch angekündigt worden. Einen konkreten Release-Termin gab es bislang allerdings nicht. Dies hat Nintendo nun nachgeholt und innerhalb eines neuen Trailers das offizielle Erscheinungsdatum bekanntgegeben.

Layers of Fear Horrorspiel erscheint in Kürze für die Nintendo Switch

Release-Termin zur Switch-Version

Demnach erscheint Layers of Fear am 21. Februar 2018 für die Nintendo Switch. Sonderlich lange müsst ihr euch also nicht mehr gedulden, ehe ihr auch auf der Hybrid-Konsole loslegen könnt.

Layers of Fear ist für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One bereits im Jahre 2016 veröffentlicht worden. Der Entwickler beschreibt das Horrorspiel als "psychedelische Reise in eine bröckelnde Psyche, die von den tragischen Ereignissen der Vergangenheit zerrissen wurde". Ihr schlüpft darin in die Rolle eines allmählich dem Wahnsinn verfallenen Künstlers und steuert diesen durch ein großes Herrenhaus und ergründet die tragische Familiengeschichte.

"Enthülle die Visionen, Ängste und Schrecken, die den Maler umgeben und beende das Meisterwerk, das er schon so lange abschließen möchte", so die offizielle Spielbeschreibung.