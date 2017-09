Layers of Fear - Horrorspiel erscheint in Kürze für die Nintendo Switch

Während sich PC- und Konsolenbesitzer bereits in dem Horrorspiel Layers of Fear gegruselt haben, sind bald Nintendo Switch-Spieler an der Reihe. Wie der zuständige Entwickler nun bekannt gegeben hat, wird der Titel in Kürze auch für die Hybridkonsole von Nintendo erscheinen.

Besitzer einer Nintendo Switch dürfen sich an dieser Stelle freuen, denn wie der zuständige Entwickler Bloober Team jetzt mitgeteilt hat, wird das Horrospiel Layers of Fear: Legacy in der kommenden Zeit auch für die Hybridkonsole des japanischen Herstellers erscheinen.

Horrorspiel erscheint in Kürze für die Nintendo Switch

Passend zu dieser Ankündigung gibt es einen entsprechenden Trailer, den ihr unterhalb dieser Zeilen eingebunden findet. Spieler, die in diesen Tagen auf der Tokyo Game Show sind, haben zudem die Möglichkeit den Titel anzuspielen.

Layers of Fear ist für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One bereits im Jahre 2016 veröffentlicht worden. Der Entwickler beschreibt das Horrorspiel als "psychedelische Reise in eine bröckelnde Psyche, die von den tragischen Ereignissen der Vergangenheit zerrissen wurde". Ihr schlüpft darin in die Rolle eines allmählich dem Wahnsinn verfallenen Künstlers und steuert diesen durch ein großes Herrenhaus und ergründet die tragische Familiengeschichte.

"Enthülle die Visionen, Ängste und Schrecken, die den Maler umgeben und beende das Meisterwerk, das er schon so lange abschließen möchte", so die offizielle Spielbeschreibung.

