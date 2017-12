Layers of Fear - Erhaltet das Horrorspiel für kurze Zeit als Geschenk

Im offiziellen Humble Bundle-Store bekommt ihr das Indie-Horrorspiel Layers of Fear aktuell geschenkt. Ihr solltet euch allerdings beeilen, denn die besagte Aktion endet bereits am 20. Dezember um 19 Uhr.

Bereits Ende Oktober hattet ihr die Möglichkeit den Horrortitel Layers of Fear in der Masterpiece Edition kostenlos über das Twitch Prime-Abonnement zu sichern. Solltet ihr diese nicht wahrgenommen haben, gibt es nun eine zweite Möglichkeit, um kostenlos an das Spiel zu gelangen.

Eine entsprechende Aktion findet nun im Shop von Humble Bundle statt. Hier erhaltet ihr Layers of Fear für kurze Zeit geschenkt, ohne versteckte Werbung oder einen Haken an der Sache.

Ihr müsst in dem besagten Store lediglich den Horrortitel in euren Warenkorb legen und den "Kauf" abschließen. Anschließend erhaltet ihr einen Code durch den ihr das Spiel bei Steam herunterladen könnt. Außerdem erhaltet ihr den offiziellen Soundtrack. Allerdings solltet ihr euch dabei nicht allzu lange Zeit lassen, denn die Aktion endet bereits am 20. Dezember 2017 um 19 Uhr. Danach schlägt der Titel wieder mit 21,99 Euro zu Buche.

Worum geht es in Layers of Fear?

Als verrückter Maler, versucht ihr in dem psychologischen Horror-Titel Layers of Fear euer Meisterwerk zu vollenden. Dabei liegt der Fokus vor allem auf den sich verändernden Levelabschnitten, die in Kombination mit zahlreichen Jumpscares für einige Schockmomente sorgen.

Layers of Fear ist am 16. Februar 2016 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlicht worden.

