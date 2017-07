Lawbreakers - Offenes Beta-Wochenende startet

An diesem Wochenende findet eine offene Beta-Phase zu dem kommenden Shooter Lawbreakers statt. Der Titel wurde unter anderem von Cliff "Cliffy B" Blezinski entwickelt, der bereits für einige Garanten der Shooter-Geschichte sorgte.

Mit Lawbreakers aus dem Hause Boss Key Productions möchten die Entwickler rund um Cliff Blezinski wieder einen wettkampforientierten First-Person-Shooter veröffentlichen, der die alten Tugenden der Shooter-Geschichte nicht mit Füßen tritt und gleichzeitig moderne Techniken und Gameplay-Eigenheiten nutzt. Blezinski war in der Vergangenheit schon für Titel wie der Unreal Tournament- oder Gears of War-Reihe zuständig.

Um einen möglichst erfolgreichen Start am 8. August hinzulegen, startet an diesem Wochenende eine offene Beta-Phase, die euch das Spiel schon einmal ausprobieren lässt und die Server auf die Probe stellen soll. Seit dem heutigen 28.7. läuft die Beta bereits und endet am 31. Juli um 16 Uhr deutscher Zeit. Diese Testphase ist sowohl für den PC via Steam als auch für die PlayStation 4 verfügbar und verspricht wahnsinnige Shooter-Kost vom Feinsten.

Damit ihr euch möglichst gut in die Schlacht schlagen könnt, hat Cliffy B auf dem offiziellen PlayStation Blog noch einige Tipps für euch in petto, die wir euch nicht vorenthalten möchten:

Es gibt eine Zielhilfe auf PS4, aber sie wirkt sich nur geringfügig aus, also müsst ihr wohl … ZIELEN und Kills machen und eure Aufgaben bezwingen.

Der „Sprint” des Veteranen ist nicht nur ein Sprint, sondern eine VERZERRUNGSFELDBLASE, die ALLES in ihr beschleunigt, auch eure Schüsse UND Teamkameraden.

Der Wurfhaken der Assassinen hat einen gewissen „Wackelspielraum”, durch den ihr stets euren Kurs anpassen könnt, wenn ihr über die Karten schnellt.

Der Titan mag vielleicht langsam erscheinen, aber mittels der Detonation eurer eigenen Raketen (per Richtungstasten) könnt ihr auf Karten mit niedriger Schwerkraft wie Mary Poppins herumfliegen.

Der Kurzteleport des Seraph ist in jeder Richtung möglich – also schaut irgendwo hin, aktiviert ihn und SCHON SEID IHR DA!

Die Ansturmfähigkeit des Exekutors ist gleichzeitig auch ein Stampfangriff, wenn er sich in der Luft befindet – und ja, damit könnt ihr eure Gegner erledigen.

Der Medikus besitzt erstaunlich gute Offensivfertigkeiten, also solltet ihr euch gut einigeln.

Guerillas können mit ihrer ultimativen Fertigkeit eine gewaltige Niedrigschwerkraftblase erschaffen – setzt sie ein, um länger in der Luft bleiben zu können!

Das Phantom kann Dreifachsprünge ausführen und von Wänden abspringen, wodurch er mehr oder weniger die ganze verdammte Zeit über „der Boden ist Lava” spielt.

Lawbreakers erscheint offiziell am 8. August für PlayStation 4 und PC. Der Titel wird knapp 30€ kosten und auf einen Season Pass verzichten.

