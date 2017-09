Lawbreakers - Größter PC-Flop des Jahres - laut Spielerzahlen

Seit dem Release von Lawbreakers hat der Online-Shooter massiv an Spielern verloren. Heute sind sie auf einen neuen Tiefwert gefallen: Der Titel von Boss Key hat unter 50 gleichzeitige Spieler gezählt. Für den größten PC-Flop des Jahres ist Lawbreakers ein aussichtsreicher Kandidat.

Während der Beta-Phase von Lawbreakers sah alles noch so gut aus für Entwickler Boss Key und Publisher Nexon. Mehrere Zehntausende Spieler testeten den Multiplayer-Shooter und bescherten den Machern sehr viel positives Feedback. Auch nach dem Release im August wurde Lawbreakers auf Steam sehr gut bewertet.

Multiplayer-Shooter ohne Spieler: Lawbreakers auf PC

Doch die Spieler blieben nicht. Zur Veröffentlichung schaffte es Lawbreakers noch nicht einmal in die Top 100 der Steam-Charts. Gründe dafür will Boss Key nicht kennen, mitunter zog der Mix aus Rollenspiel und Shooter doch nicht so viele Spieler an wie erwartet.

Heute ist Lawbreakers noch weiter entfernt von den Steam-Charts wie jemals zuvor. Nicht einmal 50 Spieler hatten den Titel gleichzeitig gestartet - für einen Multiplayer- und Online-Shooter ist das eine Katastrophe.

Publisher Nexon verkauft Lawbreakers auf dem PC derzeit immer noch für 29,99 Euro im Steam Store. Die Spieler machen nun Druck und wollen einen günstigeren Preis sehen, damit sich die Spielerzahlen wieder erhöhen. Auch ein free-to-play-Modell wurde vorgeschlagen.

Ob sich Lawbreakers insofern überhaupt anpassen wird, ist aber fraglich. Denn das Spiel erschien auch für die PlayStation 4 und Xbox One - und auf der Konsole scheinen die Spielerzahlen deutlich besser auszusehen. Sonst hätte es schon eine Preis-Änderung gegeben, munkelt die Community.

