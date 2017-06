The Last of Us - Mod fügt Tess als spielbaren Charakter ein

Einem Modder ist es gelungen, Joel als Hauptcharakter in The Last of Us auszutauschen. Seinen Platz nimmt Tess ein, die sich steuern lässt und so ein völlig anderes Erleben der Story entsteht.

Das PlayStation-exklusive Spiel The Last of Us aus dem Jahr 2013 gehört zweifelsohne zu den beliebtesten Spielen aller Zeiten. Dem Entwicklerstudio Naughty Dog gelang mit dem Titel ein Meisterwerk, das aus Sicht vieler sogar die Uncharted-Reihe in den Schatten stellt. Neben der Veröffentlichung für die PlayStation 3, erschien auch eine Version für die PlayStation 4 mit verbesserter Performance und dem DLC Left Behind.

Achtung, Spoiler!

Dass der emotionale Titel immer noch in den Köpfen der Leute gegenwärtig ist, beweist jetzt der YouTuber Freako: Ihm ist es offenbar mithilfe einer Modifikation gelungen, Joel als Hauptcharakter auszutauschen. Seinen Platz nimmt Tess ein, die in gewisser Weise eine romantische Verbindung zu ihm hatte und ein schicksalhaftes Ende erfuhr. Durch den Austausch ist natürlich nur ein visueller Unterschied gegeben, der aber für ein völlig anderes Erlebnis der Geschehnisse sorgt. Wenn Tess und Ellie gemeinsam durch die Lande streifen, entsteht direkt die Frage nach dem "Was wäre wenn...?". Einen Einblick in die modifizierte Welt von The Last of Us könnt ihr im untenstehenden Video bekommen.

Die Reise von Joel und Ellie wird mit The Last of Us 2 fortgesetzt werden, das Ende letzten Jahres angekündigt wurde. Tess dürfte aus logischen Gründen innerhalb der Story nicht vorkommen. Weitere Informationen zum Spiel von Sony dürften wir im Rahmen der E3-Pressekonferenz erhalten.

