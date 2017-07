The Last of Us - LEGO-Nachbau ist wundervoll apokalyptisch

Eine Szene aus The Last of Us wurde in einem LEGO-Nachbau verewigt. Dabei handelt es sich um ein apokalyptisch verlassenes Gebäude, das von Joel und Ellie entdeckt wird.

In The Last of Us werden wir durch eine teils verlassene, teils von Untoten bewohnte Welt in der post-apokalyptischen Zukunft geführt. Wir sehen Gebäude, Brücken und ganze Landschaften, die früher einmal idyllisch und im Spiel von Naughty Dog von der Natur zurückgeholt wurden.

The Last of Us in LEGO

Eines dieser Gebäude, das aus einer Szene aus The Last of Us stammt, wurde von einem Fan mit LEGO-Steinen nachgebaut. Dort stehen Joel und Ellie vor dem verwachsenen Haus voller kaputter Glasfenster und eingestürzten Treppen.

Ein Bild von der LEGO-Kreation von Künstler „Christophe“ könnt ihr unterhalb dieser Zeilen sehen. Die Spieler-Community rund um The Last of Us und auch anderen Spielen haben in Foren und Reddit bereits ihre Bewunderung für den Nachbau ausgesprochen.

