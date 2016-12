Sony hat die Katze aus dem Sack gelassen: The Last of Us 2 wurde offiziell für PS4 angekündigt! Doch wie hieß der von Ellie emotional vorgetragene Song aus dem Trailer? Wir haben die im Hintergrund gespielte Musik!

Naughty Dog hat heute die Herzen der Fans höher schlagen lassen. The Last of Us: Part 2 wurde offiziell angekündigt und wird die Geschichte aus The Last of Us fortsetzen, wie der Entwickler erklärte.

Nicht nur Joel, sondern auch Ellie sind in The Last of Us 2 wieder da. Ellie ist mittlerweile eine echte Gitarrenspielerin und trägt im offiziellen Trailer zu The Last of Us: Part 2 ein rührendes Lied vor.

Der von Ellie vorgetragene Song ist keine Eigenkomposition von Naughty Dog. Das Lied heißt Through The Valley und wurde von Shawn James kreiert, wir haben unten eine Version des britischen Musikerduos The Shapeshifters eingebunden.

Infos zu The Last of Us: Part 2

The Last of Us: Part 2 - Gerüchte um baldige Ankündigung Anfang Dezember findet die diesjährige PlayStation Experience statt. Laut einiger Gerüchte könnten Sony und Entwickler Naughty Dog in diesem Rahmen offiziell The Last of Us 2 enthüllen.