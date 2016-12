Schauspieler verkörpern in The Last of Us: Part 2 die virtuellen Charaktere und sorgen mit ihrer Mimik dafür, dass sie so menschlich wie möglich sind. Dafür nutzt Naughty Dog eine fortschrittliche Motion-Capture-Technik, die Sony in einem Video zum PS4-Spiel vorstellt.

In The Last of Us: Part 2 wird es vor wie im Vorgänger allem um die Geschichte gehen. Damit Charaktere wie Ellie tatsächlich wie ein Mensch wirken und die Emotionen nicht amateurhaft oder schwammig aussehen, wird die Mimik und Gestik von echten Schauspielern aufgenommen.

Motion Capture in The Last of Us 2

Naughty Dog nutzt Motion Capture, um die Charaktere in The Last of Us: Part 2 zum Leben zu erwecken. Dazu bekommen Schauspieler in einem speziellen Aufnahme-Studios grüne Punkte auf das Gesicht gemalt, die wiederum von einem Computer erkannt werden. So werden die Bewegungen ins Spiel übertragen.

Die vielen Kameras sorgen dafür, dass einzelne Zuckungen im Gesicht wie Stirnrunzeln oder Lächeln auch wirklich in The Last of Us: Part 2 so aussehen wie der Schauspieler oder die Schauspielerin es gespielt hat. Naughty Dog verwendete die Technik schon in PS4-Titeln wie Uncharted 4 oder dem Vorgänger The Last of Us, ließ sie zusammen mit Sony jedoch weiterentwickeln.

Video stellt die Technik fürs PS4-Spiel vor

Mit The Last of Us: Part 2 wird die Geschichte rund um Ellie und Joel weitererzählt. Worum genau es gehen wird, ist noch unklar. Dem offiziellen Trailer zu urteilen werden wir auf der PlayStation 4 sehr viele Momente des Hasses und der Wut erleben. Insbesondere diese affektive Story könnte das Motion Capture so interessant machen.

Im folgenden Video präsentieren Sony und Naughty Dog die Aufnahmen und wie Schauspieler die Emotionen vom Studio ins Spiel bringen.

