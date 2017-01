Kurze Zeit nach der Ankündigung von The Last of Us 2 wird bereits über den Release-Termin spekuliert. Dabei sagte Sony bereits, dass der PS4-Exklusivtitel nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Ein Hinweis soll nun im von Ellie gesungenen Trailer-Song gefunden worden sein.

Wenn Fans absolut keine Hinweise auf einen Release-Termin finden, suchen sie trotzdem weiter. Irgendwann finden sie welche – etwa so, wie es jetzt bei The Last of Us 2 der Fall ist. Hier haben die Spieler eine Verbindung zwischen dem Trailer-Song und den Versen aus der King-James-Bibel gefunden.

Release von The Last of Us 2 im Trailer angedeutet?

Ellie, die Protagonistin aus The Last of Us 2, singt in dem Ankündigungs-Trailer: „I walk through the valley of the shadow of death. I fear no evil“. In der King-James-Bibel heißt es in Psalm 23 Vers 4: „Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil“. Eine eindeutige Anspielung, stellen die TLOU2-Fans fest.

Wegen dieser und weiterer Hinweise zwischen den heiligen Schriften und dem Trailer wird nun darüber spekuliert, ob The Last of Us 2 am 23. April erscheinen wird. Das Veröffentlichungsjahr des PlayStation 4-exklusiven Titels kann von einem Psalm oder Vers nicht hineininterpretiert werden, aber wird sicherlich erst im Jahr 2018 oder 2019 liegen.

QUIZ: Welches Spiel hat die höhere Wertung?

Seitenauswahl

Infos zu The Last of Us: Part 2

The Last of Us: Part 2 - Offiziell angekündigt, erster Trailer Auf der PlayStation Experience 2016 hat Sony The Last of Us 2 offiziell angekündigt. Wir haben den ersten Trailer, der im Live-Stream gezeigt wurde.

The Last of Us: Part 2 - Gerüchte um baldige Ankündigung Anfang Dezember findet die diesjährige PlayStation Experience statt. Laut einiger Gerüchte könnten Sony und Entwickler Naughty Dog in diesem Rahmen offiziell The Last of Us 2 enthüllen.

Siehe auch: Gerücht