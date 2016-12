Auf der PlayStation Experience 2016 hat Sony The Last of Us 2 offiziell angekündigt. Wir haben den ersten Trailer, der im Live-Stream gezeigt wurde.

Auf der PlayStation Experience hat Sony die Katze aus dem Sack gelassen. The Last of Us: Part 2 wurde als Nachfolger des gefeierten Survival-Titels offiziell für die PlayStation 4 angekündigt.

The Last of Us: Part 2, zuvor einfach nur The Last of Us 2 genannt, baut auf einer verbesserten und neuen Engine auf. Ellie und Joel werden beide wieder eine Rolle spielen und sind etwa 10 Jahre älter als in The Last of Us, den Trailer findet ihr ganz unten.

Sony erklärte, dass sich The Last of Us: Part 2 in früher Entwicklungsphase befindet. Ein Releasetermin ist dementsprechend noch nicht bekannt, wir rechnen derzeit mit einer Veröffentlichung im Sommer 2018.

Ihr findet hier den ersten Trailer zu The Last of Us: Part 2! Ellie scheint Rachegedanken zu pflegen, doch was genau hat die mittlerweile erwachsene Dame vor?

Infos zu The Last of Us: Part 2

