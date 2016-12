Anfang Dezember findet die diesjährige PlayStation Experience statt. Laut einiger Gerüchte könnten Sony und Entwickler Naughty Dog in diesem Rahmen offiziell The Last of Us 2 enthüllen.

Spieler haben es nicht immer einfach, vor allem dann nicht wenn sie auf einen Titel warten, der noch nicht einmal offiziell angekündigt worden ist - so auch im Fall The Last of Us 2.

Doch nun gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer für alle Fans. Innerhalb eines Threads, der sich um die Aufsetzung der offiziellen E3 2017-Webseite dreht, meldete sich der in der Branche bestens bekannte (und oft sehr gut informierte) NeoGAF-User shinobi602 innerhalb einer Diskussion zu The Last of Us 2 zu Wort und teilte mit, dass womöglich mit einer Ankündigung nicht erst bis zur E3 2017 gewartet werden muss.

Enthüllt Sony The Last of Us 2 auf der diesjährigen PlayStation Experience?

Nun denken wir einmal scharf nach und uns fällt ein, dass vom 3. bis zum 4. Dezember die diesjährige PlayStation Experience stattfindet, an der auch The Last of Us- und Uncharted-Entwickler Naughty Dog teilnehmen wird. Momentan wird jedoch davon ausgegangen, dass dieser den Story-DLC zu Uncharted 4: A Thief's End ankündigt.

Allerdings könnte es genauso gut sein, dass der Entwickler The Last of Us 2 samt des neuen Uncharted 4-DLCs vorstellen wird. Vor einigen Jahren war dies ebenfalls der Fall, als Uncharted 4 sowie der Story-DLC zu The Last of Us Lef Behind enthüllt worden ist.

Wie so oft handelt es sich dabei aber momentan lediglich um ein Gerücht, in das wir nicht allzu viel hineininterpretieren sollten. Gespannt und ein wenig aufgeregt sind wir trotzdem!

Seitenauswahl

Infos zu The Last of Us: Part 2

The Last of Us: Part 2 - Gerüchte um baldige Ankündigung Anfang Dezember findet die diesjährige PlayStation Experience statt. Laut einiger Gerüchte könnten Sony und Entwickler Naughty Dog in diesem Rahmen offiziell The Last of Us 2 enthüllen.