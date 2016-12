Was ist das eigentlich für ein Tattoo, das Ellies Arm im Trailer zu The Last of Us: Part 2 schmückt? Naughty Dog lieferte nun mit zwei Artworks die Antwort und ließ uns den Körperschmuck der Protagonistin genauer betrachten.

Seit der PlayStation Experience ist The Last of Us: Part 2 das Gesprächsthema schlechthin: Der Hype ist riesig, Material stand den begeisterten Fans von Ellie und Joel bisher aber nicht besonders viel zur Verfügung und so musste natürlich jede Sequenz des gezeigten Trailers genauestens analysiert werden. Hierbei kam auch immer wieder die Frage nach dem Tattoo, das Ellies rechten Arm schmückt, auf. Auf die Bitten der Community reagierend, veröffentlichte Naughty Dog nun deshalb zwei Artworks, die nicht nur Ellies Körperschmuck, sondern auch ihr Outfit zeigen.

Entworfen wurde die Tätowierung, die natürlich rein zufällig auch Ellies Bisswunde kaschiert, von Tattookünstlerin Natalie Hall, die zugleich auch als Handmodel für Ellies Figur bereit stand. Ob das an die Natur angelehnte Motiv neben dem rein praktischen Nutzen auch eine persönliche Bedeutung für die junge Frau hat?

Nicht ganz so auffällig ist hingegen Ellies Outfit, das sich jetzt - fünf Jahre nach dem ersten Teil - aber schon ein wenig gewandelt hat. Chucks und ramponierte Jeans erinnern zwar noch an die junge Vierzehnjährige, die wir kennen und lieben gelernt haben, das wenig farbenfrohe Hemd ist allerdings neu, passt zum grimmigen Blick und scheint dem Einfluss von Ziehvater Joel zuzuschreiben zu sein. Beide Bilder haben wir euch natürlich unterhalb dieser Meldung eingebunden.

