Im Rahmen der PlayStation Experience hat Naughty Dog erste Details zur Story von The Last of Us: Part 2 enthüllt. Ellie wird als der neue Hauptcharakter fungieren, Joel habe als Protagonist ausgedient.

Fans in aller Welt freuen sich auf The Last of Us: Part 2, dem Nachfolger des gefeierten Survivalspiels. Neben einer Ankündigung im Rahmen der PlayStation Experience gibt es nun auch erste Details zur Story des Sequels.

Auf einem Panel mit den Schauspielern Ashley Johnson (Ellie) und Troy Baker (Joel) sowie Naughty Dogs Creative Director Neil Druckmann kamen erste Informationen an die Oberfläche. Druckmann erklärte unter anderem, dass im zweiten Teil von The Last of Us Ellie der Hauptcharakter sein wird.

Die junge Dame Ellie

The Last of Us: Part 2 spielt insgesamt fünf Jahre nach den Ereignissen in The Last of Us. Ellie ist dementsprechend nun 19 Jahre alt, das Alter von Joel ist bislang nicht bekannt. Während der erste Teil vor allem von Liebe handelte, soll es in The Last of Us 2 hauptsächlich um das exakte Gegenteil gehen.

Druckmann bezeichnete die Geschichte als eine hasserfüllte, von Rachemotiven geprägte. Man habe sich deshalb für den Titel "Part 2" entschieden, um die direkte Fortsetzung der ersten Geschichte im Namen widerzuspiegeln. Deshalb spielen auch Ellie und Joel wieder eine große Rolle, da The Last of Us unumkehrbar mit den beiden Charakteren verbunden sei.

