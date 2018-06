The Last of Us 2 - Zahlreiche neue Infos veröffentlicht

The Last of Us 2

Endlich dürfen wir uns über neue Infos zu The Last of Us Part 2 freuen. Sony hat auf seiner Pressekonferenz viele neue Details preisgegeben. Auf der PlayStation Experience 2016 hat Sony The Last of Us Part 2 offiziell für die PlayStation 4 angekündigt. Auf der Pressekonferenz von Sony im Rahmen der E3 2017 fehlte jede Spur von dem Nachfolger, da Naughty Dog Uncharted: The Lost Legacy den Vortritt ließ. Nun haben die Verantwortlichen zahlreiche neue Infos zu dem Titel veröffentlicht. Ellie zeigt sich von ihrer besonders erwachsenen Seite und wirkt - wenig überraschend - deutlich reifer. Ihre Kämpfe absolviert sie zumindest im Trailer komplett alleine und ist auf niemand anderen angewiesen. Dabei stehen ihr Pfeil, Bogen, Messer und die klassische Pistole zur Verfügung. Ellie geht dabei durchaus elegant vor: Die Kämpfe sind cineatisch durchchoreographiert - wie man es von Naughty Dog gewohnt ist. Das Gameplay scheint somit an den ersten Teil angelehnt zu sein, allerdings in viel flüssiger Art und Weise. Joel wurde übrigens nur am Rande angesprochen. Den entsprechenden Trailer findet ihr unterhalb dieser Zeilen eingebunden. Unsere E3-Themenseite findet ihr hier! Alle Infos, News und Livestreams rund um die Spielemesse E3 2018 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite unter PlayNation.de/E3.

