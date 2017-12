The Last of Us 2 - Wird bald ein neuer Charakter vorgestellt?

Schon bald könnte ein neuer Charakter aus dem kommenden Action-Adventure The Last of Us: Part 2 präsentiert werden. Das deutet jetzt ein neues Bild auf dem Twitter-Profil des Directors Neil Druckmann an.

Das Survival-Action-Adventure The Last of Us aus dem Jahr 2013 war durchaus als bahnbrechend zu bezeichnen und bewies erneut, dass das Entwicklerstudio Naughty Dog immer wieder in der Lage ist Meisterwerke abzuliefern. Mit The Last of Us Part 2 kündigten Sony und Naughty Dog den Nachfolger an, über den bisher aber recht wenig bekannt ist.

The Last of Us 2 Bereits zur Hälfte fertig, Release weiter unklar

Schon bald neue Informationen?

Nur ein Teaser-Trailer mit Ellie und ein Trailer, der starken Fokus auf neue Charaktere und Gewalt legte, wurden bisher veröffentlicht und geben nur einen ungefähren Eindruck von dem, was uns erwartet. Es scheint jetzt aber so, als würde schon bald neues Material zum Spiel veröffentlicht werden. Das Hirn hinter der The Last of Us-Reihe, Neil Druckmann, veröffentlichte nämlich ein Bild von den Motion-Capture-Aufnahmen, das eine bisher unbekannte Schauspielerin zeigt, die offenbar Teil des Nachfolgers sein wird.

Das Bild untermalte er mit den Worten, dass er es kaum erwarten könne, dass ihr Charakter enthüllt werde. Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, um wen es sich hier handelt und ob die Person gar eine tragende Rolle in The Last of Us Part 2 einnehmen wird. Wir dürfen jedenfalls gespannt sein, was wir in den nächsten Wochen und Monaten noch zu dem Spiel zu sehen bekommen.

The Last of Us Part 2 soll exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen. Eine Veröffentlichung dürfte wohl erst für das Jahr 2019 geplant sein. Offizielle Informationen von Sony oder Naughty Dog gibt es dazu jedoch nicht.