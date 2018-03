The Last of Us 2 - Titel sieht laut Troy Baker fantastisch aus, Netflix als Inspiration

Laut Schauspieler Troy Baker haben die zuständigen Entwickler von Naughty Dog bereits einen ersten Playtest zu The Last of Us Part 2 erfolgreichb durchgeführt und der Titel sehe fantastisch aus. Außerdem haben sich die Verantwortlichen bei der Geschichte und der Dialoge an einer Netflix-Serie orientiert.

Die Entwicklung von The Last of Us Part 2 scheint gut voranzuschreiten. Schauspieler Troy Baker (Joel in The Last of Us) und Nolan North (Protagonist Nathan Drake in Uncharted) haben im Rahmen ihres Besuchs der MCM Comic Con in Birmingham einige kleinere Infos zum Spiel verraten. Unter sollen die Verantwortlichen von Naughty Dog bereits einen Playtest erfolgreich abgeschlossen haben und laut Troy Baker sehe der Titel fantastisch aus. Zwar ist es wenig überraschend, dass The Last of Us Part 2 von den beteiligten Schauspielern gelobt wird, jedoch bedeutet ein Playtest auch, dass das Spiel offensichtlich schon von Anfang bis Ende spielbar ist. Abgeschlossen ist die Entwicklung damit zwar nicht, aber die Arbeiten scheinen gut voranzukommen.

Bisher ist unklar, wann The Last of Us Part 2 genau erscheint. Spekuliert wird, dass der Titel 2019 für die PS4 spielbar sein wird. Weitere Infos werden im Juni auf der E3 2018 in Los Angeles erwartet. Laut der Verantwortlichen werden wir spätestens dann einen neuen Trailer zu Gesicht bekommen.

Netflix als Inspiration

Während des diesjährigen D.I.C.E. Summit hat außerdem Game Director Neil Druckmann verraten, dass die Entwickler unter anderem von einer aktuellen Netflix-Serie inspiriert wurden. Dabei handelt es sich um die Serie The End of the Fucking World, die seit Ende Oktober im Angebot des Streaming-Dienstes zu finden ist und in der zwei Teenager von Zuhause ausreißen.

Hund als Begleiter angedeutet

In The Last of Us 2 bekommen wir möglicherweise einen Hund als Begleiter zur Seite gestellt. Das geht aus einem neuen Tweet hervor, der die Motion-Capture-Arbeiten mit dem Tier zeigt. Allerdings geschah das in der Vergangenheit auch schon mit einem Schwein.