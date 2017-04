The Last of Us 2 - Rolle für Westworld-Schauspielerin

Die Westworld-Schauspielerin Shannon Woodward darf sich offenbar über eine Rolle in The Last of Us: Part 2 freuen.

Viel Neues gab es seit der von der Hysterie der Fans begleiteten Veröffentlichung des Ankündigungs-Trailers zu The Last of Us: Part 2 nicht zum heiß ersehnten Titel zu berichten. Bisher war nur bekannt gewesen, dass die Fortsetzung etwa fünf Jahre nach The Last of Us spielt und uns in die Haut von Ellie schlüpfen lässt. Diese zeigte sich im Trailer nicht nur deutlich erwachsener, sondern auch voller Hass und offenbar auf der Suche nach Rache.

Ein neues Gesicht am Set

Während Fan-Spekulationen über die Hintergründe ihrer Wut von einer möglichen Schwangerschaft Ellies bis zur Ermordung Joels reichen, gab es bisher wenig bestätigte Informationen zu The Last of Us: Part 2. Jetzt aber meldete sich Shannon Woodward via Twitter zu Wort, denn offenbar konnte sie eine Rolle ergattern und befindet sich derzeit in den Motion Capturing-Arbeiten, durch die Mimik, Bewegungsabläufe und Co. authentisch auf die entwickelten Charaktere übertragen werden können.

Woodward spielt Elsie Hughes in der beliebten Serie Westworld und zeigte sich begeistert, an Neil Druckmanns Seite arbeiten zu dürfen. Wir erwarten The Last of Us: Part 2 nicht vor 2018, hoffen aber insgeheim spätestens zur E3 2017 auf ausführlichere Informationen zum Titel. Sobald wir mehr über Cast oder Story erfahren, findet ihr die entsprechenden Meldungen natürlich auf unserer Themenseite.

I am embarrassingly over-excited here because I'm peaking. @Neil_Druckmann is letting me act in The Last Of Us:Part II . ❤️ pic.twitter.com/XJUXxSlue7 — shannonwoodward (@shannonwoodward) 7. April 2017

Infos zu The Last of Us 2

