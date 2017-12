The Last of Us 2 - Neue Infos zu den Charakteren

Im Rahmen der PlayStation Experience 2017 haben Game Director Neil Druckmann, Co-Writer Halley Gross sowie die Stimmen hinter Joel und Ellie über das kommende Action-Adventure The Last of Us Part 2 gesprochen und einige interessante Details verraten.

Im Rahmen eines Live-Panels während der PlayStation Experience 2017 war auch das Action-Adventure The Last of Us Part 2 von Entwickler Naughty Dog vor Ort ein Thema. Die Verantwortlichen hinter dem Projekt (Neil Druckmann, Co-Writer Halley Gross, die Stimmen hinter Joel und Ellie: Ashley Johnson und Troy Baker) sprachen unter anderem über die Charaktere, das Setting, den während der Paris Games Week veröffentlichten Trailer und die Tatsache, dass einige Fans den zweiten Teil nicht mögen werden.

The Last of Us 2 Outbreak Day-Poster mit versteckten Hinweisen auf die Story

Neue Infos zu den Charakteren

The Last of Us Part 2 wird in großen Teilen in Seattle spielen. Außerdem könne man laut Game Director Neil Druckmann in den restlichen Bereichen des Spiels innovative Dinge erwarten, was vor allem die Erzählung betrifft. Während der letzte Trailer für Verwirrung unter den Fans sorgte, hat Druckmann nun ein wenig Lichts ins Dunkle gebracht. In dem Video lernen wir unter anderem die neuen Charaktere Lev (Ian Alexander) und Yara (Victoria Grace) kennen. Die beiden Geschwister wollen sich von einem religiösen Kult befreien und befinden sich auf der Flucht. Bei ihnen befindet sich eine Person (Laura Bailey), die von den beiden gehasst wird. Betont wird, dass es in dem Titel kein Gut oder Böse gibt. Die Grenzen seien viel eher fließend und man befinde sich in einer Art Grauzone.

Die Mannen bei Naughty Dogs seien sich zudem schon jetzt sicher, dass nicht jeder Fan des ersten Teils auch den zweiten mögen wird. Außerdem sei laut des Teams keine Figur im Spiel wirklich sicher, selbst Ellie und Joel nicht. Man möchte eine Geschichte schaffen, die sich für die Spielfiguren richtig anfühlt und deren Charakterentwicklung antreibt.

Der Entwicklungsstand sollte mittlerweile bei etwa 50 bis 60 Prozent liegen, genauer können es die Entwickler nicht sagen. Derzeit befinde sich das Team in einer schweren Phase, da viele Stücke rund um Ellie und Joel zusammengebracht werden müssen.

Für alle ungeduldigen Fans und Spieler hieß es außerdem, dass im Rahmen der E3 2018 etwas zu The Last of Us Part 2 zu sehen sein wird.